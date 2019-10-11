Прямые авиарейсы свяжут Саранск с Краснодаром и Анапой в следующем году

В следующем году прямые авиарейсы свяжут Саранск с Анапой и Краснодаром.

Соответствующую информацию сообщил генеральный директор АО «Авиалинии Мордовии» Александр Кистайкин. Ранее прямого авиасообщения между Саранском и Краснодаром не было. Александр Кистайкин говорит о том, что опыт многих регионов свидетельствует, что Краснодарский край является одним из самых востребованных направлений.

По предварительной информации, рейсы из Саранска в Краснодар будет выполнять компания «РусЛайн» на 50-местных самолетах Bombardier CRJ 200.

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Источник: info-rm.com