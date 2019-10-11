Гороскоп на 12 октября: Близнецы встретят интересного человека, Раков ждет дополнительный доход, а на Дев снизойдет озарение

Овен

В воздухе, окружающем Овнов, появился романический ветерок. Звезды гарантируют, что обоюдные чувства не угаснут как минимум месяц.

Телец

В этот день Тельцы будут заняты изучением важных документов (контракта), которые следует подписать. Нужно прояснить все смущающие вас пункты до подписания.

Близнецы

Звезды говорят, что в этот день Близнецы встретят интересного человека, и даже если он не станет романтическим партнером, то вы точно приобретете хорошего друга.

Рак

Чтобы получить дополнительный доход в будущем, Ракам в это день нужно будет подписать важные документы. Придется сделать это, хоть последующие перемены и покажутся слишком крутыми.

Лев

Происходившие некоторое время со Львами трансформации в этот день завершатся. Львам захочется поскорее умчать вперед, но звезды рекомендуют делать первые шаги спокойно и осторожно.

Дева

В этот день на Дев снизойдет вселенская мудрость, поэтому везде носите с собой блокнот и ручку, чтобы записать пришедшие в голову мысли.

Весы

Весы встретят новых людей, с которыми можно будет беседовать часами напролет – настолько интересными они окажутся. Случайное знакомство может перерасти в дружбу на всю жизнь.

Скорпион

Звезды говорят, что Скорпионам в этот день будет дарована возможность кардинально изменить род своей деятельности. Следуйте зову сердца, а не слушайте доводы мозга.

Стрелец

Стрельцы стоят на пороге чего-то нового. Возможно, это будет очередной проект на работе, а может обучающие курсы. В любом случае, это будет интересно.

Козерог

В этот день Козерогам следует разобраться в своем подсознательном, где, уверяют звезды, сокрыты мысли и идеи, которые укажут дорогу к финансовому благополучию.

Водолей

Любовь и верность станут двумя лейтмотивами этого дня для Водолеев. Может настала пора сделать предложение любимой, а может такое же предложение от половинки ждет вас.

Рыбы

На работе у Рыб ожидаются перемены в лучшую сторону. Возможно, это положительно отразится на заработке, а может быть в коллектив придет новый сотрудник, который будет вам во всем помогать.

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