Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии оказали помощь воспитанникам социально-реабилитационного центра «Ясная Поляна»

Сотрудники колонии-поселения №8 УФСИН РФ по Мордовии, а также неравнодушные жители посёлков Явас и Ударный оказали благотворительную помощь воспитанникам социально-реабилитационного центре для несовершеннолетних «Ясная Поляна».

Гости привезли детям продукты питания, сладости, фрукты, овощи, канцелярские принадлежности, игрушки, развивающие игры и одежду.

Социально-реабилитационный центр «Ясная Поляна» является одним из учреждений социального обслуживания несовершеннолетних системы социальной защиты населения Мордовии.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su