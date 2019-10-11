В УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс профессионального мастерства

На стрельбище УФСИН РФ по Мордовии был проведен смотр-конкурс профессионального мастерства на лучшую резервную группу караулов отделов охраны подведомственных учреждений.

Смотр-конкурс проводился в четыре этапа, среди которых бег на 1000 метров в полной экипировке на время, а также работа со средствами связи в период движения; применение служебной собаки при задержании; снаряжение магазинов одновременно всем составом резервной группы; огневая подготовка, включающая в себя выполнение первого спортивного упражнения стрельб из автомата Калашникова и первого спортивного упражнения учебных стрельб из пистолета Макарова.

Победу одержала резервная группа отдела охраны следственного изолятора №1. Второе место заняла резервная группа отдела охраны исправительной колонии №6. Третье место досталось резервной группе отдела охраны исправительной колонии №4.

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Источник: 13.fsin.su