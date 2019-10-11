В Старошайговском районе иномарка вылетела в кювет

В Старошайговском районе произошло ДТП с участием иномарки.

Указанное происшествие произошло в ночь на 11 октября неподалеку от населенного пункта Богдановка. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

В результате данного ДТП никто не пострадал.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru