В Саранске 34-летний мужчина пытался украсть продукты из магазина

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 34-летний мужчина, который намеревался украсть продукты из магазина.

Утром 10 октября дежурный экипаж вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии получил сообщение о происшествии в магазине, распложенном в северо-восточной части города. Прибыв на место инцидента, стражи порядка выяснили, что 34-летний посетитель торгового заведения, сложив продукты в пакет, направился к выходу, минуя кассу. Охранник магазина задержал мужчину. Изначально подозреваемый отрицал свою вину. Мужчина утверждал, что он пришел в магазин уже с полным пакетом.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в отдел полиции №1 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia