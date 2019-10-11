В Мордовии нескольких предпринимателей оштрафовали за нарушение закона

В Мордовии были оштрафованы предприниматели, которые нарушили закон.

Сотрудниками прокуратуры Ельниковского района было установлено, что восемь предпринимателей вопреки требованиям действующего законодательства не предоставили в ГКУ РМ «Центр занятости населения Краснослободский» сведения о наличии свободных рабочих мест.

В итоге указанные предприниматели были привлечены к административному наказанию в виде штрафов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru