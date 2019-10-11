В Мордовии прокуратура выявила нарушения в работе финансовых организаций

В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе финансовых организаций.

Прокурор Ленинского района Саранска установил, что одной из микрокредитных компаний города коммерческой организации был предоставлен микрозайм на пополнение оборотных средств под залог имущества и поручительство физических лиц при том, что залоговая стоимость обеспечения предоставленного займа была меньше суммы микрозайма и рассчитанных за весь период пользования микрозаймом процентов.

Этим же прокурором был зафиксирован факт предоставления микрокредитной компанией хозяйствующему субъекту микрозайма на приобретение, реконструкцию, ремонт основных средств при наличии неисполненного обязательства по ранее выданному договору микрозайма.

По постановлению прокурора Кадошкинского района должностное лицо микрокредитной организации было привлечено к административной ответственности за неполучение при предоставлении потребительских кредитов с близких родственников заемщиков согласия на обработку персональных данных.

Прокурором Октябрьского района Саранска было установлено, что в офисе выдачи микрозаймов до сведения потребителей в наглядной и доступной форме не доводилась информация, обеспечивающая возможность правильного выбора услуг.

Прокурором Темниковского района было установлено, что в типовом договоре микрокредитной компании, а также в отдельных договорах, заключенных с заемщиками, устанавливалось незаконное положение о рассмотрении споров, возникающих по причине заключения, исполнения, изменения и прекращения договора, по искам микрофинансовой организации судом по месту её нахождения.

Рузаевским межрайонным прокурором был обнаружен сайт с информацией о получении потребительских кредитов и займов. При этом какие-либо сведения об организации, осуществляющей деятельность по предоставлению займов, отсутствовали.

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Источник: prokrm.ru