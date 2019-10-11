В Мордовии любителя пьяных поездок приговорили к обязательным работам

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Саранска, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В прошлом году житель Саранска был привлечен к административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не сделав никаких выводов, 24 июля нынешнего года мужчина вновь сел за руль, будучи пьяным. Нарушитель был задержан на территории Ромодановского района.

Решением суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 200 часов обязательных работ и лишения права управления транспортным средством на 2 года.

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Источник: prokrm.ru