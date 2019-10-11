В Темниковском районе прокуратура выявила нарушения в работе нескольких школ

В Темниковском районе сотрудниками прокуратуры были выявлены нарушения в деятельности нескольких местных школ.
В школе, расположенной в Темникове, ученику с ограниченными возможностями не было предоставлено бесплатное питание.
Кроме того, в нескольких школах района отсутствовали лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению безопасности.
Также были выявлены иные нарушения законодательства.
Главе администрации Темниковского района было внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.
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Источник: prokrm.ru