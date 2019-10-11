В Саранске завершается ремонт дороги по улице Александра Невского.
Работы по ремонту дорожного плотна выполняются на участке от улицы Старопосадской до улицы Гагарина. Ремонт осуществляется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Уже завершилась укладка выравнивающего слоя. Кроме того, были сделаны покрытия пешеходных тротуаров. В настоящее время ведутся работы по укладке верхнего слоя покрытия проезжей части.
По информации «Известий Мордовии».
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