В Мордовии руководителя организации оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

В Мордовии руководитель одной из местных организаций был оштрафован за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

16 августа нынешнего года жительница села Ельники обратилась к руководителю местного офиса ООО «РЕМОНДИС Саранск» с письменным заявлением о направлении уполномоченного представителя для оформления и подписания акта-претензии из-за нарушения сроков вывоза отходов.

Руководитель офиса отказался принять указанное обращение. Данное обращение не было зарегистрировано и не рассматривалось. Ответ заявительнице не направлялся.

В итоге руководитель офиса ООО «РЕМОНДИС Саранск» в селе Ельники был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru