Гороскоп на 13 октября: Тельцы слишком заняты для помощи родным, Весы получат силы для реализации проекта, а у Козерогов неожиданные траты

Овен

Звезды говорят, что в этот день Овнов могут попытаться использовать знакомые и даже друзья, но если вы не хотите говорить им «нет», то научитесь хотя бы говорить им «давай позже».

Телец

Родные или близкие Тельцов могут попросить их о помощи, но Тельцы и без того слишком заняты. Следует выяснить, какие задачи являются наиболее важными, чтобы решить именно их.

Близнецы

От Близнецов также будут ждать помощи, но не стоит пытаться помощь всем сразу, так как в итоге никто не получит помощь, ибо ваших распыленных на всех усилий на конкретном участке будет недостаточно.

Рак

Ракам поступит уж слишком заманчивое предложение об инвестициях. Следует выждать несколько дней, проконсультироваться у независимого эксперта и только тогда принимать решение.

Лев

Несмотря на то, что Львы полны сил, они могут чувствовать себя разбитыми уже к полудню. Все дело в том, что вы пытаетесь бежать впереди паровоза, тогда как нужно идти в ногу со всеми.

Дева

Дев будет терзать вина за то, что они пообещали помочь, но у них никак не получается это сделать. Следует все рассказать ожидающему помощи человеку, и вместе вы найдете отличное решение.

Весы

В этот день Весы получат вдохновение для работы над остановленным ранее проектом. Не отчаивайтесь, если силы скоро иссякнут, ведь они вернуться после небольшого перерыва.

Скорпион

Весьма вероятно, что Скорпионы будут вести лекции в этот день или иным образом окажутся в центре всеобщего внимания. Если вдруг вам нечего будет сказать, переходите от лекции к дискуссии.

Стрелец

Куча дел, звонков и поручений заставят Стрельцов почувствовать себя бегающими по замкнутому кругу. Сделайте короткий перерыв, отдохните и все наладится.

Козерог

Неожиданные траты, к примеру, на срочный ремонт в доме, выбьют почву из-под ног Козерогов. Однако уже вскоре отличное умение планировать расходы вернет финансовому положению стабильность.

Водолей

Внезапная прохладность и даже отчужденность проявятся в отношениях Водолея и его партнера по бизнесу. Это не ваша вина, не пытайтесь заговорить с партнером, он сам все расскажет, когда будет готов.

Рыбы

Еда на вечеринках не совсем то, что в данный момент нужно Рыбам, поэтому им будет плохо утром. Однако легкая пробежка и простая пища вернут вас в тонус уже к полудню.

Читайте также Гороскоп на октябрь 2019 года: Овны покажут себя не с лучшей стороны, Раки могут получить повышение, а Весам следует заняться домом