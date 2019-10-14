Гороскоп на 15 октября: Близнецы могут взорваться, Девам нужно перепроверить факты, а Весам придется разобраться со своими снами

Овен

В этот день Овны могут решиться на несвойственное для них поведение. Звезды думают, что избранник Овнов тоже будет в настроении поэкспериментировать, но если нет, то всегда остаются розы и шампанское.

Телец

Тельцам следует бы подумать о том, что можно было бы исправить в их жизни. Некоторые из пришедших в голову идей, если их хорошенько додумать, окажутся вполне осуществимы.

Близнецы

Напряжение, копившееся внутри Близнецов, вскоре прорвется наружу. Постарайтесь, чтобы под эту струю не попали родные и близкие вам люди.

Рак

Не стоит зацикливаться на невыполненном до конца задании, ведь в этом нет вашей вины. Не все дела обязательно нужно доводить до конца, уверены звезды.

Лев

Львы почувствуют, что происходящие с ними перемены стирают часть их личности. Некоторые черты вы очень любите, но не стоит злиться на этот счет, держите эмоции под контролем.

Дева

Слишком эмоциональная речь спикера может застрять в голове Дев в этот день. Однако не следует все воспринимать на веру, проверьте выказанные спикером факты на соответствие действительности.

Весы

Звезды призывают представителей знака Весы записывать свои страшные и пугающие сны. Это позволит лучше понять, что же на самом деле вас тревожит, ведь сны отражают наши скрытые опасения и переживания.

Скорпион

У близкого Скорпионам человека заболеет родственник. Выразив сочувствие, не ждите благодарности. Следует понять, что вашему близкому человеку сейчас нелегко.

Стрелец

Затеявшим уборку дома Стрельцам звезды советуют не использовать химию, а попытаться справиться с загрязнением натуральными средствами.

Козерог

Если у Козерогам сейчас совсем не до романтики, это не значит, что его избранник тоже зачерствеет на этот отрезок времени. Однако всегда безотказно действуют шоколад и шампанское.

Водолей

Водолеев навестит женщина, которая попытается устроить скандал из-за мелочи. Переведите разговор на тему ее проблем, наверняка это ее беспокоит больше, чем вы.

Рыбы

Звезды настоятельно рекомендуют Рыбам не выходить из дома, так как на вашей улице может случиться несчастный случай, вероятнее всего, ДТП.

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