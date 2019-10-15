Сотрудники одной из колоний Мордовии оказали помощь воспитанникам социально-реабилитационного центра

Сотрудники исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии организовали добровольный сбор гуманитарной помощи воспитанникам социально-реабилитационного центра «Ясная Поляна».

Воспитанники указанного центра получили помощь в виде свежих овощей, предметов первой необходимости, канцелярских товаров, одежды, игрушек, а также сладкой выпечки.

В знак благодарности дети подготовили поздравительные открытки для ветеранов упомянутого исправительного учреждения.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс профессионального мастерства.

Источник: 13.fsin.su