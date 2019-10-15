Сотрудник УФСИН РФ по Мордовии провел занятие со школьниками

Сотрудник лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии провел занятие с учениками средней школы в Барашево.

Сотрудника указанного исправительного учреждения, который встретился со школьниками, зовут Павел Румянцев, он является призером чемпионатов России и Европы по самбо, а также в свое время получил звание мастера спорта России международного класса.

Павел Румянцев рассказал школьникам о самбо, а также о своих достижениях. Кроме того, сотрудник исправительного учреждения продемонстрировал детям свои награды за призовые места и ответил на вопросы, касающиеся его спортивной карьеры и профессиональной деятельности.

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Источник: 13.fsin.su