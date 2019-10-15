Житель Кадошкино подозревается в краже комплектующих от велосипеда

В Кадошкино сотрудниками полиции был задержан 45-летний местный житель, который подозревается в совершении кражи.

Недавно 32-летняя жительница указанного населенного пункта обратилась в полицию с заявлением о краже двух колес и цепи от принадлежащего ей велосипеда.

По подозрению в совершении преступления было задержан 45-летний житель Кадошкино. Выяснилось, что мужчина делал ремонт по найму в квартире соседей заявительницы. Покидая жилье заказчика, подозреваемый заметил на лестничной площадке оставленный без присмотра велосипед. Мужчина разобрал двухколесное транспортное средство, оставив только раму. Украденное имущество подозреваемый спрятал в своем сарае. Мужчина намеревался установить колеса и цепь на принадлежащий ему велосипед.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф