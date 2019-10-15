В Краснослободском районе дикий кабан устроил ДТП

В Краснослободском районе из-за внезапно выбежавшего на дорогу дикого животного произошло ДТП, в результате которого пострадал 46-летний мужчина.

Происшествие произошло в ночь на 14 октября неподалеку от села Мордовские Полянки. На проезжую часть внезапно выбежал дикий кабан. 52-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген-Поло», направлявшегося в сторону Саранска, не успел вовремя затормозить. В итоге транспортное средство совершило наезд на животное. Затем машину отбросило в кювет. Животное погибло.

46-летний пассажир иномарки получил вывих коленного сустава.

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Источник: гибдд.рф