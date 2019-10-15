Житель Ромоданово подозревается в краже поросят

В Ромоданово сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, который подозревается в краже поросят.

Недавно в полицию обратился житель Саранска, у которого есть дача в Ромоданово. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что неизвестным преступником из принадлежащего ему сарая были украдены два поросенка.

По подозрению в совершении указанного преступления стражами порядка был задержан 21-летний житель Ромоданово. Молодой человек признал свою вину. Украденных поросят парень планировал продать.

Подозреваемый был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф