В Саранске горела баня

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бани.

В ночь на 15 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Кутузова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №20, расположенного по указанному адресу, горит баня. В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф