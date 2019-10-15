Житель Саранска из-за долгов лишился автомобиля

В Саранске судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя, который имеет задолженность по налоговым платежам.

В отделе судебных приставов по Ленинскому району Саранска на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с гражданина А. задолженности по налоговым платежам в размере более 70 тыс. рублей.

Должник в добровольном порядке не погасил задолженность, по причине чего был наложен арест на принадлежащий ему автомобиль.

После ареста транспортного средства житель Саранска частично погасил долг на сумму в размере 25 тыс. рублей. Если задолженность не будет погашена в полном объеме, машина будет выставлена на продажу.

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Источник: r13.fssprus.ru