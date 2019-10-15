В Темникове горел дом

В Темникове произошло возгорание дома.

Происшествие произошло днём 14 октября. Загорелся угол дома №55, расположенного по адресу – улица Р. Люксембург. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 3 квадратных метра.

Какая-либо информация о пострадавших вследствие данного пожара не поступала.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнем.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru