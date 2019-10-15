Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Теньгушевского района

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Теньгушевского района.

Анисимов Павел Анатольевич 1960 года рождения, являющийся жителем села Широмасово указанного района, 20 октября 2016 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. На связь с родными мужчина не выходит.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8-999-778-04-97, 8-999-778-05-01 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф