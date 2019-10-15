В Ичалковском районе в результате ДТП пострадал 48-летний мужчина

В Ичалковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 48-летний мужчина.

ДТП произошло ранним утром 14 октября на 57-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. 48-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21140, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист получил многочисленные телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ».

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Источник: гибдд.рф