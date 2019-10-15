В Ромодановском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Ромодановском районе произошло смертельное ДТП.

Происшествие произошло 14 октября недалеко от села Инятки. По неизвестным в настоящее время причинам столкнулись фургон марки ГАЗ и автовоз.

Полученные 29-летним водителем ГАЗа телесные повреждения оказались смертельными. Автомобилист скончался на месте происшествия.

Прибывшие на место аварии пожарные охлаждали газовое оборудование фургона, дабы не допустить разгерметизации баллона.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

Также читайте о том, что в Ичалковском районе в результате ДТП пострадал 48-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф