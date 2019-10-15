Жительница Мордовии "раскусила" мошенника, пытавшегося украсть деньги

В Инсаре бдительная местная жительница смогла "раскусить" мошенника.

Недавно 42-летней жительнице Инсара позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил, что некие преступники пытаются похитить деньги со счета женщины. Затем мужчина заявил о том, что его собеседница должна снять со счета все денежные средства, дабы предотвратить попытку их похищения. В итоге жительница Инсара сняла 150 тыс. рублей. Затем якобы работник банка заявил о том, что гражданка должна вновь положить деньги на свой счет и сообщить ему некоторые данные. Женщина направилась к ближайшему банкомату, но в пути задумалась об отсутствии элементарной логики в своих действиях, поскольку нет смысла защищать от похищения денежные средства, которые были обналичены. Осознав, что имеет место попытка мошенничества, гражданка обратилась в полицию.

Стражи порядка установили, что номер телефона, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Московской области.

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Источник: 13.мвд.рф