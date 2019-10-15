В Саранске 25-летний парень и 61-летняя женщина фиктивно прописали иностранцев

В Саранске сотрудники правоохранительных органов выявили два факта нарушения миграционного законодательства.

В июле нынешнего года 61-летняя жительница Саранска зарегистрировала в своем жилье двух граждан Таджикистана 18- и 23-летнего возраста, зная о том, что последние будут проживать по другому адресу.

25-летний житель Саранска в конце мая текущего года фиктивно поставил на миграционный учет в своей квартире двух граждан Туркменистана 1993 и 1994 годов рождения.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф