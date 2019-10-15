Учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл двери новым учебным группам

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение пяти учебных групп.

На обучение прибыли сотрудники рядового и начальствующего состава, представляющие УФСИН РФ по Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Татарстану, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской области.

Обучение организовано по трем образовательным программам.

Перед началом занятий руководство учебного центра провело организационное собрание, на котором был представлен командно-преподавательский состав.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su