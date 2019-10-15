В одной из колоний Мордовии был создан отряд социально-психологической работы

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии был создан отряд социально-психологической работы.

Указанный отряд был создан в целях организации социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, достижения профессионального и культурного уровня, удовлетворения духовных запросов, подготовки к освобождению.

Деятельность отряда осуществляется в соответствии с программой социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

На начальном этапе было проведено психодиагностическое обследование осужденных, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, с каждой осужденной было заключено соглашение на участие в мероприятиях, связанных с прохождением курса.

Начальник отряда и социальный работник проводят мероприятия, направленные на стимулирование осужденных к ведению здорового образа жизни, повышение уровня их образования, решают социальные проблемы осужденных, оказывают содействие в сохранении, восстановлении и развитии социально-полезных связей осужденных, в оформлении и восстановлении утраченных документов, осуществляют вовлечение осужденных в процесс физического и трудового воспитания, развивают мотивацию к трудовой деятельности, осуществляют проведение встреч и бесед с представителями общественных объединений.

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Источник: 13.fsin.su