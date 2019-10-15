В Саранске пьяный парень крушил автомобили

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего молодого человека, который подозревается в повреждении автомобилей

Ранним утром 14 октября сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что во дворе дома, расположенного в северо-восточной части города, пьяный парень наносит удары по припаркованным автомобилям. Прибыв на место происшествия, стражи порядка увидели, что правонарушитель пытается оторвать дефлекторы с боковых окон машины южнокорейской марки.

Подозреваемый, которым оказался 24-летний житель Саранска, был задержан. Молодой человек не смог объяснить причину своих действий.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia