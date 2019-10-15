В Торбеево ссора двух мужчин едва не закончилась убийством

В Торбеево ссора двух местных жителей едва не завершилась убийством.

Два жителя улицы Акиняева на протяжении достаточно длительного периода времени враждуют друг с другом. Мужчины ранее неоднократно ссорились. Во время очередного выяснения отношений один из участников конфликта взял в руки косу и едва не порезал своего оппонента.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося, а также устанавливают причину, из-за которой враждуют мужчины.

По информации «Известий Мордовии».

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