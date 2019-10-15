В Мордовии растет уровень преступности

В Мордовии увеличился уровень преступности.

В период с января по сентябрь нынешнего года на территории Мордовии было зарегистрировано 6195 противоправных деяний. Данные показатели на 4,9% превышают тот уровень преступности, который имел место годом ранее.

Наибольшее количество злодеяний было зафиксировано в районах Саранска (Ленинский – 1219, Октябрьский – 1024, Пролетарский –865), а также в Рузаевском районе (522). Меньше всего преступлений было совершено в Большеигнатовском (32), Кадошкинском (46) и Атюрьевском (51) районах.

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Источник: prokrm.ru