В Мордовии водители сельскохозяйственной техники часто нарушают ПДД

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали несколько случаев нарушения ПДД водителями сельскохозяйственной техники.

Сотрудники отделения Госавтоинспекции ММО МВД РФ «Ичалковский» с начала сезона за перевозку сахарной свеклы, которая не была покрыта пологом, предотвращающим падение груза на проезжую часть, оштрафовали 88 водителей.

1 октября на грунтовую дорогу с поля во время дождя выехал грузовик марки КамАЗ, принадлежащий ООО «8 Марта» Большеигнатовского района. Транспортное средство вывезло грязь на проезжую часть. Водитель грузовика был привлечен к ответственности.

Подобная ситуация сложилась 10 октября в Ичалковском районе по причине вывоза свеклы с поля хозяйства ЗАО «Ичалки».

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Источник: гибдд.рф