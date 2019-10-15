В Ковылкино был задержан пьяный автомобилист

В Ковылкино сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобилиста, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 14 октября на улице М. Вечкенино сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» остановили автомобиль марки ВАЗ, за рулем которого находился 29-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф