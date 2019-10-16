26-летнюю жительницу Саранска осудили за хищение средств материнского капитала

В Саранске суд вынес приговор в отношении 26-летней местной жительницы, обвиняемой в похищении средств материнского капитала.

В 2017 году 26-летняя жительница Саранска родила второго ребенка. Вскоре после родов девушка обнаружила объявление ипотечной компании, работающей с материнским капиталом. Прочитав указанное объявление, горожанка решила обманным путем получить положенную ей выплату наличными деньгами.

Спустя некоторое время, девушка встретилась с директором упомянутой организации и заявила ему о желании воспользоваться материнским капиталом противозаконным путем. Последний предложил гражданке оформить ипотеку и заключить договор целевого займа для приобретения в собственность земельного участка и строительства жилого дома. Деньги организация должна была перевести на счет жительницы Саранска, а заём должен был быть погашен средствами материнского капитала.

В качестве места для будущей застройки осужденная выбрала посёлок, расположенный в Омской области. Стоимость земельного участка была равна 30 тыс. рублей. Услуги директора организации были оценены в 90 тыс. рублей.

В сентябре прошлого года ипотечная компания перечислила жительнице Саранска 397 тыс. рублей в рамках действующего договора. 120 тыс. рублей девушка передала организации, а остальные деньги потратила на личные нужды, которые не были связаны с улучшением жилищных условий.

Решением суда в отношении жительницы Саранска была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф