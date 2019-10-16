В Саранске полицейские задержали подростков, подозреваемых в краже мороженого

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали подростков, подозреваемых в краже мороженого.

В ночное время суток два 16-летних подростка, которые проживают в Октябрьском районе города, прогуливаясь по улице Косарева, похитили из холодильной камеры, расположенной возле продуктового магазина, мороженое. Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей. Украденное мороженое подозреваемые съели.

В кратчайшие сроки подростки были задержаны. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту кражи.

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Источник: 13.мвд.рф