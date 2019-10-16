В Мордовии полицейские выявили очередные факты фиктивной регистрации иностранцев

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов зафиксировали несколько фактов фиктивной регистрации иностранных граждан.

В начале октября прошлого года 42-летний житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире гражданина Узбекистана 1990 года рождения.

36-летняя жительница Саранска в сентябре нынешнего года фиктивно поставила на миграционный учет в принадлежащем ей доме, расположенном в посёлке Шишкеево, гражданина Армении 1967 года рождения.

Также в сентябре текущего года 38-летняя жительница Саранска фиктивно прописала гражданина Таджикистана 1984 года рождения. В качестве места регистрации иностранца был указан дом женщины, расположенный в Кочкурово.

Также к фиктивной регистрации иностранных граждан причастна 51-летняя жительница Лямбиря. Женщина поставила на миграционный учет шестерых граждан Таджикистана 1984, 1985, 1986, 1987, 1996 и 1997 годов рождения.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

Также читайте о том, что в Саранске полицейские задержали подростков, подозреваемых в краже мороженого.

Источник: 13.мвд.рф