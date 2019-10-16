В Саранске полицейские разыскивают мошенницу из Челябинской области

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают жительницу Челябинской области, которая подозревается в совершении мошенничества.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД РФ по Саранску разыскивают Рудову Марию Викторовну 1999 года рождения, которая является жительницей населенного пункта Копейск Челябинской области. Данная гражданка подозревается в мошенничестве.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемой девушки, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61, 29-77-79 или 02.

Ранее сообщалось о том, что полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Теньгушевского района.

Источник: 13.мвд.рф