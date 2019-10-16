В прокуратуре Мордовии прошло расширенное заседание коллегии

В прокуратуре Мордовии 15 октября состоялось расширенное заседание коллегии.

В ходе указанного заседания было обращено внимание на то, что в деятельности органов дознания прокурорами выявляются многочисленные нарушения требований уголовно-процессуального закона. С начала нынешнего года было зафиксировано более 15 тыс. нарушений подобного рода. Имеют место многочисленные факты укрытия преступлений от учета путем необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела.

Значительное количество нарушений органы дознания допускают при расследовании уголовных дел. Иногда не соблюдаются разумные сроки уголовного судопроизводства.

Также было отмечено, что принимаемые прокурорами меры не всегда обеспечивают полноту проводимых проверок, не исключают многочисленные факты неоднократных отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства. Кроме того, сотрудниками прокуратуры часто не дается оценка полноте и достаточности принимаемых дознавателями мер к возмещению ущерба, причиненного преступлением.

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Источник: prokrm.ru