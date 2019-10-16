В Саранске разыскиваются очевидцы смертельного ДТП

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев ДТП со смертельным исходом.

Вечером 27 декабря прошлого года на улице Веселовского гражданин, который находился за рулем автобуса марки ПАЗ, совершил наезд на пешехода. Пострадавший был госпитализирован. В медицинском учреждении пешеход скончался.

Сотрудники правоохранительных органов просят очевидцев указанного происшествия сообщить все имеющиеся данные по следующим телефонам: 29-89-85, 38-11-27 или 002.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске полицейские разыскивают мошенницу из Челябинской области.

Источник: гибдд.рф