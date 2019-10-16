В Саранске сотрудники ГИБДД подвели итоги операции «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Пешеходный переход».

В ходе проведения указанного мероприятия было выявлено 121 нарушение ПДД. 68 административных материалов было составлено в отношении водителей, которые не уступили дорогу пешеходам. Также 53 пеших участника дорожного движения понесли ответственность за нарушение ПДД.

Рассматриваемое мероприятие проводилось в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также укрепления транспортной дисциплины водителей и пешеходов.

Также читайте о том, что в Саранске пьяный парень крушил автомобили.

Источник: гибдд.рф