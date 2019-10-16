Прокуратура Темниковского района выявила нарушения законодательства об опеке и попечительстве

В Темниковском районе сотрудниками прокуратуры были выявлены нарушения законодательства об ипотеке и попечительстве.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что территориальным органом опеки и попечительства не соблюдаются требования законодательства в части периодичности осуществления обследований условий жизни подопечных, вследствие чего не выявляются дети, оставшиеся без попечения родителей.

Кроме того, в делах содержатся устаревшие сведения о местах учебы несовершеннолетних, отсутствует информация об исполнении территориальным отделом службы судебных приставов судебных решений, вынесенных в интересах несовершеннолетних.

Администрацией Темниковского района не было выяснено, сохранились ли основания у указанной категории детей для заключения договора найма жилых помещений специализированного жилого фонда на новый пятилетний срок.

Главе администрации Темниковского района было внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.

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Источник: prokrm.ru