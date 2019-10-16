В Мордовии бывшего сотрудника ГИБДД осудили за превышение должностных полномочий

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

В период с марта по сентябрь 2017 года бывший государственный инспектор отделения регистрации автомототранспортных средств МРЭО ГИБДД МВД по Мордовии, действуя в корыстных целях, произвел регистрацию более 20 транспортных средств, в том числе 9 с измененными идентификационными номерами, на подставных собственников без фактического их присутствия, а также в отсутствие регистрируемых автомобилей.

Решением суда в отношении обвиняемого была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

Также читайте о том, что прокуратура Темниковского района выявила нарушения законодательства об опеке и попечительстве.

Источник: prokrm.ru