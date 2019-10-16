Прокуратура Мордовии следит за соблюдением трудового законодательства

В Мордовии сотрудники прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением прав граждан на оплату труда.

В период с января по сентябрь текущего года в Мордовии было зафиксировано 2783 нарушения трудового законодательства.

Принятые сотрудниками прокуратуры меры позволили восстановить права на оплату труда более 20 тыс. работников различных организаций на общую сумму свыше 300 млн рублей.

После прокурорского вмешательства имевшаяся в ООО СК «Трансмагистраль», ООО «Сура», ООО КПП «Мордовжелезобетон», ООО «Саранский хлебозавод», ООО «Рус-Ресурс Терминал», ОАО «Вастома», Чукальское потребительское общество, ООО «Мордовэнергопром», Ромодановское РАЙПО, находящихся в различных стадиях банкротства, задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru