Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в турнире по мини-футболу

Сотрудники исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в турнире по мини-футболу.

В указанных соревнованиях участвовали команды Ковылкинского, Краснослободского и Зубово-Полянского районов.

Участники состязаний были награждены памятными дипломами.

Данные мероприятия проводятся в целях популяризации спорта, пропаганды здорового образа жизни и развития спортивно-оздоровительной работы.

По информации, опубликованной пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su