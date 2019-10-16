В одну из колоний Мордовии приехали родственники осужденных

В исправительную колонию №13 УФСИН РФ по Мордовии приехали близкие и родственники осужденных.

После небольшой экскурсии по территории колонии в клубе учреждения состоялся праздничный концерт. После завершения данного мероприятия осужденные смогли пообщаться со своими близкими.

Родственники поблагодарили администрацию исправительного учреждения за теплый прием.

Кроме того, прибывшие гости могли задать представителям администрации колонии интересующие их вопросы.

Также читайте о том, что в одной из колоний Мордовии был создан отряд социально-психологической работы.

Источник: 13.fsin.su