Гороскоп на 17 октября: к Овнам, Тельцам и Ракам придут гости, Львам нужен новый проект, а Весы могут получить повышение

Овен

В дом Овнов могут прийти гости, но не стоит сильно переживать из-за беспорядка – друзья пришли увидеться с вами, а не искать пыль под кроватями.

Телец

Энергичным Тельцам в этот день любая работа будет по плечу. Вечером возможен визит приятелей, в котором Тельцы проявят себя гостеприимными хозяевами.

Близнецы

Близнецы, равно как и его избранник, устали от рутинной работы по дому, но не следует ее перебрасывать друг на друга. Лучше сделать ее вместе, это укрепит ваши отношения.

Рак

Позитивными новостями для Раков станут сообщения о возможной поездке куда-то вашей родни или же о визите интересного человека в гости.

Лев

Львам, недавно завершим крупный проект, следует поискать новое направление для применения своих сил и способностей. Возможно одно из таких направлений проявится из небольших проектов, которыми вы занимались между делом.

Дева

Скучающим по далеким родственникам Девам следует позвонить им и поговорить. Вы удивитесь, насколько они будут рады услышать ваш голос и пообщаться.

Весы

Весы могут получить заслуженное признание или даже повышение за сделанную ранее работу или за предложенные удачные идеи. Отпразднуйте это вечером с друзьями.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам реже отвечать «да» на просьбы о помощи от знакомых, чтобы сохранить силы для реализации своих задумок. Говорите «да» не другим людям, скажите «да» себе.

Стрелец

В этот день физические силы и эмоциональное состояние Стрельцов будут на подъеме. Многие захотят быть рядом с вами и их сложно в этом винить, ведь вы сейчас суперзвезда.

Козерог

Козероги счастливы, обитая в спокойной и предсказуемой жизненной рутине, но одному из близких захочется перемен. Не воспринимайте это болезненно, может быть новое понравится и вам.

Водолей

Любовь Водолеев распространиться буквально на всех окружающих, даже на тех, кого вы еще вчера терпеть не могли. Это сделает Водолеев мегапопулярными, что отразится и на личной жизни.

Рыбы

Рыбы не славятся умением делать экстравагантные подарки, их коньком являются беседы и романтика. Признайтесь в своих чувствах избраннику и вы получите ожидаемый ответ.

Читайте также Гороскоп на октябрь 2019 года: Овны покажут себя не с лучшей стороны, Раки могут получить повышение, а Весам следует заняться домом