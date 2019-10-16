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Сотрудники учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили природный заповедник

Сотрудники учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили природный заповедник

Сотрудники межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили природный заповедник имени Петра Смидовича.

Сотрудники учебного центра познакомились с флорой и фауной заповедника, пройдя по кольцевой экологической тропе, путь по которой лежал по настилам и мостикам, открывая уголки природы и даря чистый воздух соснового леса.

Особые эмоции у участников экскурсии вызвали пруд с водоплавающими птицами и музей с экспонатами животных, которые обитают в заповеднике.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su