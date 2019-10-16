Сотрудники учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили природный заповедник

Сотрудники межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили природный заповедник имени Петра Смидовича.

Сотрудники учебного центра познакомились с флорой и фауной заповедника, пройдя по кольцевой экологической тропе, путь по которой лежал по настилам и мостикам, открывая уголки природы и даря чистый воздух соснового леса.

Особые эмоции у участников экскурсии вызвали пруд с водоплавающими птицами и музей с экспонатами животных, которые обитают в заповеднике.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su