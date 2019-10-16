В Мордовии за взятки со студентов-медиков оштрафовали заведующую кафедрой

В Мордовии бывшую заведующую кафедрой института оштрафовали за получение взяток.

В прошлом году осужденная, занимая должность заведующей кафедрой Медицинского института ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», за взятки, общий размер которых составил 59 тыс. рублей, поставила четырем студентам второго курса оценки, не проверяя уровень их знаний по предмету.

Решением суда в отношении женщины была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 1,25 млн рублей. Кроме того, гражданка на 3 года была лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных и медицинских учреждениях.

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Источник: mordovia.sledcom.ru