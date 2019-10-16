Житель Рузаевки до смерти избил знакомого

В Рузаевке 35-летний мужчина до смерти избил своего знакомого.

В ночь на 11 октября 35-летний гражданин и его 28-летний знакомый гостили у жительницы Рузаевки, проживающей в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Менделеева. Мужчины распивали алкогольные напитки. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений старший участник застолья избил оппонента. Затем мужчины вышли на улицу, где 35-летний гражданин продолжил избивать знакомого.

Пострадавший был госпитализирован. В медицинском учреждении мужчина скончался. Причинами смерти пострадавшего стали травмы тела с повреждением внутренних органов и травматический шок.

В отношении 35-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

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Источник: mordovia.sledcom.ru